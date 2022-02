Адам Сильвер представил виртуального «тренера будущего»

Комиссионер НБА Адам Сильвер представил тренера Нэта — «тренера будущего» в виртуальном пространстве.

«Обалдеть, я много слышал о нем во время пандемии, но никогда не стоял рядом», – признался Сильвер.

«Моя задача – помогать тренеру, обучать и развивать следующее поколение игроков НБА. Я знаю все лучшие движения и даже умею бросать штрафные», – заявил тренер Нэт.

NBA Commissioner Adam Silver unveils coach of the future – Coach Nat – in the metaverse pic.twitter.com/I3OwKckqU9