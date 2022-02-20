Адам Сильвер: «Идея турнира плей-ин оказалась лучше, чем мы ожидали»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что идея турнира плей-ин, в котором команды, занявшие 7-10 места в своих конференциях, разыгрывают два последних места в плей-офф, оказалась даже удачнее, чем ожидалось.

«Во многих отношениях это было лучше, чем мы ожидали. Не хочу преувеличивать, реально оценивать можно будет только через несколько лет, но мы довольны.

Возможно, нам удастся придумать новые соревнования, чтобы повысить состязательность в течение сезона, создать новый кубок, трофей, за который игроки будут бороться», — заявил Сильвер.

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