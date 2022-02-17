Адам Сильвер: «Проведение Матча звезд в Кливленде стало фактором при выборе Джарретта Аллена»

Центровой «Кавальерс» заменит травмированного защитника «Сиксерс» Джеймса Хардена на Матче всех звезд, который пройдет в Кливленде.

По словам комиссионера НБА Адама Сильвера, принадлежность Аллена к Кливленду сыграла роль при выборе его в качестве замены Хардену.

«Есть несколько игроков, которые отлично проводят сезон и претендовали на освободившиеся места. Резервистов выбирали тренеры, у нас есть доступ к результатам голосования, так что мы смотрели, кто был близок к попаданию по его итогам. Это было фактором.

Но когда мы выбираем игроков на Матч звезд решением комиссионера, рынок тоже имеет значение. В случае с Ламело мы смогли представить на Уикенде Шарлотт. Не могу сказать, что в случае с Алленом не имело значения, что Матч звезд проходит в . При всем при этом он проводит потрясающий сезон и без всяких сомнений заслужил этот вызов», – заявил Сильвер.

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