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    Адам Сильвер: «Проведение Матча звезд в Кливленде стало фактором при выборе Джарретта Аллена»

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    Центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен заменит травмированного защитника «Сиксерс» Джеймса Хардена на Матче всех звезд, который пройдет в Кливленде.

    По словам комиссионера НБА Адама Сильвера, принадлежность Аллена к Кливленду сыграла роль при выборе его в качестве замены Хардену.

    «Есть несколько игроков, которые отлично проводят сезон и претендовали на освободившиеся места. Резервистов выбирали тренеры, у нас есть доступ к результатам голосования, так что мы смотрели, кто был близок к попаданию по его итогам. Это было фактором.

    Но когда мы выбираем игроков на Матч звезд решением комиссионера, рынок тоже имеет значение. В случае с Ламело мы смогли представить на Уикенде Шарлотт. Не могу сказать, что в случае с Алленом не имело значения, что Матч звезд проходит в Кливленде. При всем при этом он проводит потрясающий сезон и без всяких сомнений заслужил этот вызов», – заявил Сильвер.

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