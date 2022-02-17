Адам Сильвер: «Cтранно, что законы о вакцинации в Нью-Йорке распространяются только на местных игроков»

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал закон, который запрещает выступать в домашних матчах из-за отказа от вакцинации.

«Для меня странно, что законы в Нью-Йорке распространяются только на местных игроков. Если в конечном счете правила защищают людей на арене, я не вижу особого смысла в том, что приезжие игроки могут выступать в Барклайс-центре, а местные не могут. На мой взгляд, это причина для пересмотра постановления», – заявил функционер.

Ирвинг не сыграл ни одного домашнего матча за в этом сезоне. «Нетс» недавно столкнулись с потерей ключевых игроков из-за травм и опустились на 8 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.