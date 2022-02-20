Команда «Кэвс» обыграла команду новичков в финале конкурса мастерства

Команда «Кэвс» победила в конкурсе мастерства, который прошел в рамках субботней конкурсной программы Уикенда всех звезд НБА-2022 в Кливленде.

Трио из «Кавальерс», состоящее из , Дариуса Гарлэнда и Эвана Мобли, обыграло команду новичков во главе с , и в финальном раунде, который решался бросками с центра площадки. Победителям хватило всего двух попыток и 5,5 секунды, чтобы забросить с центра. Команда новичков сделала это за 9,9 секунды.

В предыдущем раунде команде «Кэвс» и команде Адетокумбо потребовался тай-брейк, чтобы определить финалиста. смазал первый бросок своей команды из-за дуги, Гарлэнд был точен и вывел команду «Кэвс» в финал.

Конкурс мастерства состоял из соревнований по броскам, передачам, дриблингу и броскам с центра.

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