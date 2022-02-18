Уик-энд всех звезд НБА-2022. В Турнире восходящих звезд сыграют команды Айзейи, Уорти, Бэрри и Пэйтона

В пятницу, 18 февраля, в Кливленде стартует Уик-энд всех звезд НБА-2022. В первый день состоятся Матч знаменитостей и Турнир восходящих звезд.

Уик-энд всех звезд НБА-2022

Кливленд

Матч знаменитостей

Команда Билла Уолтона – Команда Доминика Уилкинса

19 февраля. 3.00

Турнир восходящих звезд

1/2 финала

Команда Айзейи Томаса – Команда Джеймса Уорти

19 февраля. 5.00

Команда Рика Бэрри – Команда Гэри Пэйтона

19 февраля. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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