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    Уик-энд всех звезд НБА-2022. В Турнире восходящих звезд сыграют команды Айзейи, Уорти, Бэрри и Пэйтона

    Теги Гэри Пэйтон Айзейя Томас НБА Матч всех звезд НБА Рик Бэрри Джеймс Уорти Билл Уолтон Доминик Уилкинс Баскетбол

    В пятницу, 18 февраля, в Кливленде стартует Уик-энд всех звезд НБА-2022. В первый день состоятся Матч знаменитостей и Турнир восходящих звезд.

    Уик-энд всех звезд НБА-2022

    Кливленд

    Матч знаменитостей

    Команда Билла Уолтона – Команда Доминика Уилкинса

    19 февраля. 3.00

    Турнир восходящих звезд

    1/2 финала

    Команда Айзейи Томаса – Команда Джеймса Уорти

    19 февраля. 5.00

    Команда Рика Бэрри – Команда Гэри Пэйтона

    19 февраля. 5.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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