Уик-энд всех звезд НБА-2022. В Турнире восходящих звезд сыграют команды Айзейи, Уорти, Бэрри и Пэйтона

В пятницу, 18 февраля, в Кливленде стартует Уик-энд всех звезд НБА-2022. В первый день состоятся Матч знаменитостей и Турнир восходящих звезд.
Уик-энд всех звезд НБА-2022
Кливленд
Матч знаменитостей
Команда Билла Уолтона – Команда Доминика Уилкинса
19 февраля. 3.00
Турнир восходящих звезд
1/2 финала
Команда Айзейи Томаса – Команда Джеймса Уорти
19 февраля. 5.00
Команда Рика Бэрри – Команда Гэри Пэйтона
19 февраля. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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