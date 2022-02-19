Майк Буденхольцер – о Хардене в «Сиксерс»: «Чем больше отличных игроков возьмете в команду, тем больше у вас шансов»

Главный тренер похвалил «Филадельфию» за приобретении звездного защитника .

«Джеймс Харден – отличный игрок. Мы все наблюдали за ним в течение длительного периода времени. Он уже много лет в НБА.

Он очень, очень уникальный скорер, атакующий талант. Я думаю, что чем больше отличных игроков вы возьмете в команду, тем больше у вас шансов. Так что, безусловно, это хорошее приобретение для «Сиксерс», – сказал Буденхольцер.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем