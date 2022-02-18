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    Яннис Адетокумбо – о «Филадельфии»: «С Джеймсом Харденом это будет другая команда»

    Теги Милуоки Филадельфия НБА Джеймс Харден Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо после поражения от «Филадельфии» (120:123) отметил, что с Джеймсом Харденом соперник станет еще сильнее.

    «Очевидно, что с Джеймсом Харденом это будет другая команда.

    В плей-офф в этой команде будет Джеймс Харден. Мы должны уметь защищаться против него. Сегодня мы получили хороший урок. В первый раз, когда мы играли против «Сиксерс», Эмбиид и Джеймс Харден не играли», – сказал Яннис.

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