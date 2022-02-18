Яннис Адетокумбо – о «Филадельфии»: «С Джеймсом Харденом это будет другая команда»

Лидер после поражения от «Филадельфии» (120:123) отметил, что с соперник станет еще сильнее.

«Очевидно, что с Джеймсом Харденом это будет другая команда.

В плей-офф в этой команде будет Джеймс Харден. Мы должны уметь защищаться против него. Сегодня мы получили хороший урок. В первый раз, когда мы играли против «Сиксерс», Эмбиид и Джеймс Харден не играли», – сказал Яннис.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем