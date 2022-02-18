Бранко Максимович: «ЦСКА – один из сильнейших клубов Европы, и они воспользовались нашими ошибками»

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И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович назвал причины поражения от ЦСКА в выездном матче Лиги ВТБ (71:91).

«Поздравляю ЦСКА и тренера Итудиса с отличной игрой. У нас была четкая идея, что хотим сделать, и когда мы ей следовали, выглядели хорошо.

Но в некоторых моментах потеряли концентрацию, позволили соперникам исполнить легкие броски с периметра и из-под кольца. ЦСКА – один из сильнейших клубов Европы, и они воспользовались нашими ошибками», – сказал Максимович.

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