Димитрис Итудис: «Не давали сопернику легких бросков, вынуждали совершать потери»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил хорошую игру своей команды в защите в матче Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (91:71).

«Поздравляю команду с победой и серьезной игрой. По сути, мы провели только одну плохую четверть, вторую, с точки зрения защиты. В ней совершали потери, уступали в борьбе за ничейные мячи и, в итоге, пропустили 34 очка. Этот подход кардинально изменили во второй половине, в которой пропустили 20 очков за 20 минут.

Соперники попали всего два из восьми трехочковых, потому что мы постоянно переключались на периметре, не давали легких бросков, вынуждали совершать потери. При этом наше нападение сохраняло ритм на протяжении всего матча.

Еще раз поздравляю команду и благодарю болельщиков за поддержку», – сказал Итудис.

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