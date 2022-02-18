Бранко Максимович: «Соперничество с ЦСКА – большой вызов для нас. «Локо» должен показать лучшую игру»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Бранко Максимович Баскетбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА – одна из лучших команд Единой лиги. Соперничество с ними – большой вызов для нас. ЦСКА обладает широким арсеналом в нападении – очень опасны в игре под кольцом, эффективны на подборах. И при этом нельзя оставлять без присмотра их снайперов. Это команда большого таланта, одна из лучших в Европе. К тому же, у соперника было больше времени на подготовку к игре.

Мы постараемся как можно эффективнее подойти к матчу, что очень непросто в условиях совсем недавнего возвращения игроков из карантина. Но мы должны показать свою лучшую игру и сохранять концентрацию все 40 минут матча», – заявил Максимович.

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