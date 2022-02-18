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    Дэрил Мори – о психических проблемах Бена Симмонса: «Я ему верю»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Дэрил Мори Бен Симмонс Баскетбол

    Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори заявил, что верит бывшему игроку команды Бену Симмонсу, который отказывался играть за «Сиксерс», как он утверждал, из-за проблем с психическим здоровьем.

    «Чтобы быть справедливым к нему – я ему верю. С ним действительно что-то происходило. И дело было лишь в том, сможем ли мы заставить его играть за нас.

    Мои отношения с Беном должны были быть лучше. Я действительно так считаю. Это моя вина.

    Зная, насколько он чувствителен к публичным комментариям, нам стоило быть осторожнее. Важно знать своих лучших игроков и внимательнее относиться к их больным местам», – сказал Мори.

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