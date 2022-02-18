Дэрил Мори – о психических проблемах Бена Симмонса: «Я ему верю»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» заявил, что верит бывшему игроку команды , который отказывался играть за «Сиксерс», как он утверждал, из-за проблем с психическим здоровьем.

«Чтобы быть справедливым к нему – я ему верю. С ним действительно что-то происходило. И дело было лишь в том, сможем ли мы заставить его играть за нас.

Мои отношения с Беном должны были быть лучше. Я действительно так считаю. Это моя вина.

Зная, насколько он чувствителен к публичным комментариям, нам стоило быть осторожнее. Важно знать своих лучших игроков и внимательнее относиться к их больным местам», – сказал Мори.

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