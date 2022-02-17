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    Бен Симмонс: «Мне довелось пережить непростые моменты в последние шесть месяцев»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс по просьбе журналистов обратился к людям, которые в последнее время подвергали сомнению его ментальное состояние и психологическую устойчивость.

    «Сейчас они должны радоваться, ведь на моем лице улыбка.

    Мне довелось пережить непростые моменты в последние шесть месяцев. Сейчас я рад оказаться в этой команде, в новой ситуации. Люди будут говорить то, что им хочется. Они говорили это в последние шесть месяцев», – заявил Симмонс.

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