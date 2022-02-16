Бен Симмонс: «Каждый должен набирать очки и приносить пользу так, как умеет»

Разыгрывающий рассказал о своих ожиданиях от выступления за новую команду.

«Думаю, я могу сравнить это со своими первыми сезонами в лиге, когда в команде были , и Марко Белинелли. Мы встречались с Майами в первом раунде плей-офф, и у нас все было гладко. Я знаю, как играть в такой баскетбол.



Мне нравится видеть, как каждый набирает очки и приносит пользу так, как умеет. Именно так нужно действовать, чтобы победить. Если ты хочешь побеждать, нужно играть со всеми парнями на площадке и максимально раскрывать умения каждого», – заявил Симмонс.

Разыгрывающий недавно перешел в «Бруклин» из «Филадельфии», за которую выступал с момента своего появления в . В нынешнем сезоне австралиец не провел ни одного матча из-за психологических проблем.