Шакил О’Нил – о Бене Симмонсе: «Есть разница между психическим здоровьем и психологической стойкостью»

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил высказался о ситуации с Беном Симмонсом и поставил под сомнение силу духа нынешнего игрока «Бруклина».
«Мы, как суперзвезды, как профессиональные игроки НБА, не всегда добиваемся своего. Проблема началась, когда Док Риверс дал тот комментарий, Бен Симмонс расстроился, получил негативную реакцию, а затем возникла эта тема с психическим здоровьем. Есть разница между психическим здоровьем и психологической стойкостью.
Я не сравниваю Бена Симмонса с собой, но вы думаете, что я никогда не слышал, что мы не сможем победить с Шаком? Вы думаете, что я никогда слышал, что не стою 120 миллионов долларов? Вы думаете, что я никогда слышал «Не давай мяч Шаку, Уэйд, бросай по кольцу»?
Я все это слышал, и что делает нас великими, так это то, что мы учимся продолжать добиваться своего, несмотря на все это», – сказал Шак.
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