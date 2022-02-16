Шакил О’Нил – о Бене Симмонсе: «Есть разница между психическим здоровьем и психологической стойкостью»

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил высказался о ситуации с Беном Симмонсом и поставил под сомнение силу духа нынешнего игрока .

«Мы, как суперзвезды, как профессиональные игроки НБА, не всегда добиваемся своего. Проблема началась, когда Док Риверс дал тот комментарий, Бен Симмонс расстроился, получил негативную реакцию, а затем возникла эта тема с психическим здоровьем. Есть разница между психическим здоровьем и психологической стойкостью.

Я не сравниваю с собой, но вы думаете, что я никогда не слышал, что мы не сможем победить с Шаком? Вы думаете, что я никогда слышал, что не стою 120 миллионов долларов? Вы думаете, что я никогда слышал «Не давай мяч Шаку, Уэйд, бросай по кольцу»?

Я все это слышал, и что делает нас великими, так это то, что мы учимся продолжать добиваться своего, несмотря на все это», – сказал Шак.

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока