Зоран Лукич: «В последние пять минут сдулись, как шарики»

Теги Автодор Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отметил, что его команда достойно боролась на протяжении 35 минут в матче с «Автодором» (70:83), но в последние пять минут потеряла концентрацию.

«Заслуженная победа «Автодора». В ключевые моменты они сумели выдержать темп, сломали игру и перевели ее в свою пользу. На протяжении 35 минут мы выглядели более чем достойным соперником. Если честно, ожидал худшей игры в исполнении моего коллектива, поскольку функционально мы еще не готовы.

В последние пять минут сдулись, как шарики, потеряли фокус, думали не о том, как набрать очки, и в этом ключевая причина нашего поражения. Учитывая, как мы тренировались в последнее время, может быть, в баскетболе 3х3 мы бы еще выиграли у «Автодора», но мы по-прежнему играем 5х5», – сказал Лукич.

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