Зоран Лукич: «В последние пять минут сдулись, как шарики»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил, что его команда достойно боролась на протяжении 35 минут в матче с «Автодором» (70:83), но в последние пять минут потеряла концентрацию.

«Заслуженная победа «Автодора». В ключевые моменты они сумели выдержать темп, сломали игру и перевели ее в свою пользу. На протяжении 35 минут мы выглядели более чем достойным соперником. Если честно, ожидал худшей игры в исполнении моего коллектива, поскольку функционально мы еще не готовы.

В последние пять минут сдулись, как шарики, потеряли фокус, думали не о том, как набрать очки, и в этом ключевая причина нашего поражения. Учитывая, как мы тренировались в последнее время, может быть, в баскетболе 3х3 мы бы еще выиграли у , но мы по-прежнему играем 5х5», – сказал Лукич.

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