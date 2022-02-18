Зоран Лукич: «На этой неделе впервые с 7 декабря смогли провести тренировку пять на пять»

Теги Автодор Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич рассказал о подготовке к матчу Единой лиги ВТБ с «Автодором».

«На этой неделе, впервые с 7 декабря, наша команда смогла провести тренировку 5х5. Несколько игроков все еще далеки от своей оптимальной формы. Однако при этом никто не может остановить и запретить нам показать свой характер. 

Что касается нашего соперника, их главное качество – химия, которая налажена между игроками. Она помогает каждому понимать свою роль на площадке. Хотя, можно сказать, что такого ожидаешь от любой команды», – заявил Лукич.

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