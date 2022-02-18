Эмиль Райкович: «Очень важно, что перед паузой на игры сборных закрепились в Топ-3 Лиги ВТБ и решили задачу с выходом в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа»

Теги Автодор Нижний Новгород Единая лига ВТБ Эмиль Райкович Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в гостевом матче Лиги ВТБ (83:70).

«В первую очередь, хочу поздравить свою команду с победой над таким крайне непростым соперником, как «Нижний Новгород». Очень важно, что перед паузой на игры сборных сумели закрепиться в Топ-3 Единой Лиги ВТБ и решить задачу с выходом в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа.

Отдельно рад, что сумели подарить эту победу в том числе нашим болельщикам, которые приехали в Нижний Новгород. Мы слышали их поддержку и очень благодарны им», – сказал Райкович.

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