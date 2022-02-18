Коул Энтони готовится к конкурсу данков

Защитник готовится к завтрашнему конкурсу данков.

Сегодня Энтони в составе Команды Джеймса Уорти сыграет в Турнире восходящих звезд, который пройдет в Кливленде в рамках Уик-энда всех звезд-2022.

В субботу, 19 февраля, защитник «Мэджик» примет участие в конкурсе данков. Его соперниками станут Джейлен Грин («Хьюстон»), Хуан Тоскано-Андерсон («Голден Стэйт») и Оби Топпин («Нью-Йорк»).

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