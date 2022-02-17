Нашон Хайлэнд заменит Дэвиона Митчелла в Турнире восходящих звезд

Новичок примет участие в Турнире восходящих звезд, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний защитник заменит новичка «Сакраменто» Дэвиона Митчелла, который не сможет сыграть из-за травмы руки.

Хайлэнд заменит Митчелла в команде Гэри Пэйтона.

Хайлэнд станет 15-м игроком в истории «Наггеттс», который будет представлять свой клуб на Матче восходящих звезд. В этом году соревнование пройдет в формате мини-турнира с участием четырех команд, в каждой из которых будет семь игроков. Руководить командами будут легенды НБА Гэри Пэйтон, Рик Бэрри, Айзейя Томас и Джеймс Уорти.

Турнир восходящих звезд состоится в пятницу, 18 февраля, в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2022 в Кливленде.

Хайлэнд был выбран «Денвером» под 26-м номером драфта-2021. В нынешнем сезоне он набирает 8,8 очка, 2,7 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

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