«Я не трюкач. Люблю просто забивать через людей». Энтони Эдвардс заявил, что никогда не будет участвовать в конкурсе данков

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс во время интервью на тренировке участников предстоящего Турнира восходящих звезд заявил, что никогда не будет участвовать в конкурсе данков.

«Нет, я забиваю сверху только во время игры. У меня нет никаких заготовленных трюков. Я не трюкач. Я люблю просто забивать через людей», – сказал Эдвардс.

Турнир восходящих звезд состоится 18 февраля в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2022 в Кливленде.

