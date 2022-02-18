Наверх
Sports.ru NBA

    «Я не трюкач. Люблю просто забивать через людей». Энтони Эдвардс заявил, что никогда не будет участвовать в конкурсе данков

    Теги Миннесота НБА видео Матч всех звезд НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

    Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс во время интервью на тренировке участников предстоящего Турнира восходящих звезд заявил, что никогда не будет участвовать в конкурсе данков.

    «Нет, я забиваю сверху только во время игры. У меня нет никаких заготовленных трюков. Я не трюкач. Я люблю просто забивать через людей», – сказал Эдвардс.

    Турнир восходящих звезд состоится 18 февраля в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2022 в Кливленде.

    Энтони Эдвардс сделал самый непристойный данк года. Но его не засчитали

    Cоскучились по мясистым данкам? Наследник Уэйда потряс НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные