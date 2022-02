Болельщик выиграл 5 тысяч долларов в паузе домашнего матча любимой команды против «Филадельфии».

Мужчина забросил с середины площадки от щита.

A fan CASHES IN and drains the half-court shot in Milwaukee! pic.twitter.com/Yc26wykRap