Чарльз Баркли – о звании MVP: «Джоэл Эмбиид – лучший игрок этого сезона, на втором месте Дерозан»

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что приз MVP сезона должен достаться центровому «Филадельфии» .

«Джоэл Эмбиид лидирует, он немного опережает .

Эмбиид – пока что лучший игрок этого сезона, Демар Дерозан на втором месте, Яннис близко к ним», – заявил Баркли.

В 46 матчах сезона Эмбиид набирает 29,6 очка, 11,2 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

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