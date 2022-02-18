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    Чарльз Баркли – о звании MVP: «Джоэл Эмбиид – лучший игрок этого сезона, на втором месте Дерозан»

    Теги Чикаго Филадельфия НБА Чарльз Баркли Демар Дерозан Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что приз MVP сезона должен достаться центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду.

    «Джоэл Эмбиид лидирует, он немного опережает Демара Дерозана.

    Эмбиид – пока что лучший игрок этого сезона, Демар Дерозан на втором месте, Яннис близко к ним», – заявил Баркли.

    В 46 матчах сезона Эмбиид набирает 29,6 очка, 11,2 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

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