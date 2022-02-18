Лука Дончич – о перепалке с болельщиком «Пеликанс»: «Он был очень дерзок с самого начала игры»

Разыгрывающий во время гостевого матча против «Нового Орлеана» (125:118) вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков, сидящим в первом ряду.

«Он был очень дерзок с самого начала игры. Вот почему я решил ему ответить», – сказал словенец на послематчевой пресс-конференции.

Дончич набрал 49 очков (17 из 35 с игры, включая 7 из 14 из-за дуги), 15 подборов и 8 передач за 38 минут на площадке.

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