Лука Дончич – лидер НБА по количеству созданных для партнеров открытых бросков

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич лидирует в лиге по количеству открытых бросков, созданных для партнеров по команде. Всего словенец генерирует по 7,7 попытки в среднем за игру.
Трэй Янг из «Атланты» и Крис Пол из «Финикса» находятся на 2 и 3 местах соответственно. В десятку также входит молодой защитник «Индианы» Тайриз Халибертон, который недавно был обменян из «Сакраменто».
Дончич набирает в среднем 27,2 очка и 9,1 передачи в этом сезоне. По результатам голосования лидер «Далласа» не попал в стартовый состав команды Запада на Матче всех звезд НБА, который пройдет 20 февраля в Кливленде.
Not all scoring opportunities are created equal. Here’s a look at who in the #NBA is generating the most high-quality looks for their teammates: pic.twitter.com/uheH1HMxZ2— SIS Hoops (@SIS_Hoops) February 14, 2022