Лука Дончич – лидер НБА по количеству созданных для партнеров открытых бросков

Разыгрывающий «Далласа» лидирует в лиге по количеству открытых бросков, созданных для партнеров по команде. Всего словенец генерирует по 7,7 попытки в среднем за игру.

Трэй Янг из «Атланты» и из «Финикса» находятся на 2 и 3 местах соответственно. В десятку также входит молодой защитник «Индианы» Тайриз Халибертон, который недавно был обменян из «Сакраменто».

Дончич набирает в среднем 27,2 очка и 9,1 передачи в этом сезоне. По результатам голосования лидер не попал в стартовый состав команды Запада на всех звезд , который пройдет 20 февраля в Кливленде.

Not all scoring opportunities are created equal. Here’s a look at who in the #NBA is generating the most high-quality looks for their teammates: pic.twitter.com/uheH1HMxZ2