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    Лука Дончич – лидер НБА по количеству созданных для партнеров открытых бросков

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    Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич лидирует в лиге по количеству открытых бросков, созданных для партнеров по команде. Всего словенец генерирует по 7,7 попытки в среднем за игру.

    Трэй Янг из «Атланты» и Крис Пол из «Финикса» находятся на 2 и 3 местах соответственно. В десятку также входит молодой защитник «Индианы» Тайриз Халибертон, который недавно был обменян из «Сакраменто».

    Дончич набирает в среднем 27,2 очка и 9,1 передачи в этом сезоне. По результатам голосования лидер «Далласа» не попал в стартовый состав команды Запада на Матче всех звезд НБА, который пройдет 20 февраля в Кливленде.

     

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