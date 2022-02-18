Ламело Болл достиг отметки в 700 передач в возрасте 20 лет и 179 дней. Это второй показатель в истории НБА

Разыгрывающий достиг отметки в 700 передач за карьеру в возрасте 20 лет и 179 дней. Это второй показатель в истории НБА. Рекорд принадлежит («Лейкерс») – 20 лет и 12 дней.

В матче против «Майами» (107:111 2ОТ) в четверг Болл оформил трипл-дабл – 14 очков (5 из 15 с игры), 10 подборов и 14 передач. Ламело был удален с перебором фолов во втором овертайме.

В нынешнем сезоне восходящая звезда «Хорнетс» набирает 20,0 очка, 7,1 подбора и 7,5 передачи в среднем за матч.

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