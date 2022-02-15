Джарретт Аллен заменит Джеймса Хардена на Матче всех звезд

Центровой примет участие в Матче всех звезд-2022 вместо травмированного защитника «Филадельфии» .

Харден не сможет сыграть в матче из-за травмы левого подколенного сухожилия. Сегодня стало известно, что защитник вернется в строй после перерыва на Матч всех звезд.

Аллен попал в команду вместе с защитником «Кавальерс» . 23-летний центровой впервые примет участие в Матче звезд. В нынешнем сезоне он набирает 16,2 очка и 11,1 подбора в среднем за встречу.

Матч всех звезд-2022 пройдет в Кливленде 20 февраля.

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