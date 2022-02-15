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    Джарретт Аллен заменит Джеймса Хардена на Матче всех звезд

    Теги Кливленд Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Джеймс Харден Джарретт Аллен Дариус Гарлэнд Баскетбол

    Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен примет участие в Матче всех звезд-2022 вместо травмированного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена.

    Харден не сможет сыграть в матче из-за травмы левого подколенного сухожилия. Сегодня стало известно, что защитник вернется в строй после перерыва на Матч всех звезд.

    Аллен попал в команду Леброна Джеймса вместе с защитником «Кавальерс» Дариусом Гарлэндом. 23-летний центровой впервые примет участие в Матче звезд. В нынешнем сезоне он набирает 16,2 очка и 11,1 подбора в среднем за встречу.

    Матч всех звезд-2022 пройдет в Кливленде 20 февраля.

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