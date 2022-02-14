Марк Стейн: «Мори может заменить Дока Риверса на Майка Д’Антони»

Авторитетный инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о «конспирологической теории» относительно будущего главного тренера «Филадельфии», которая обсуждается в тренерских кругах лиги.

«Согласно конспирологической теории, которая распространяется среди тренеров лиги, президент «Сиксерс» по баскетбольным операциям может в конечном итоге обратиться к варианту с ’Антони, который со своим креативом в атаке помог Хардену трижды стать самым результативным игроком сезона в «Хьюстоне», – сообщает Стейн.

«Сиксерс» перед дедлайном выменяли из «Нетс» , с которым Мори ранее продуктивно сотрудничал в «Рокетс». Главным тренером команды был Д’Антони.

Д’Антони на данный момент работает советником тренеров в «76-х» сейчас возглавляет Док Риверс.

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