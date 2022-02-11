Лука Дончич обновил личный рекорд результативности в матче с «Клипперс» – 51 очко

Разыгрывающий «Мэверикс» в четверг обновил личный рекорд результативности.

В матче с (112:105) словенец записал на свой счет 51 очко.

Уже в первой четверти Дончич реализовал 7 из 9 дальних бросков и набрал 28 очков. Это самая результативная 12-минутка в карьере словенца и в нынешнем сезоне в целом.

За 40 минут 22-летний баскетболист реализовал 17 из 26 с игры (7 из 14 из-за дуги) и 10 из 14 с линии. В его активе также 9 подборов и 6 передач при 7 потерях.

«Я был в огне в первой четверти. Все залетало в кольцо. Когда вот так идет игра, хочется, чтобы это никогда не кончалось», – признался Дончич.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн