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    Лука Дончич обновил личный рекорд результативности в матче с «Клипперс» – 51 очко

    Теги Даллас Клипперс НБА видео Лука Дончич Баскетбол

    Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич в четверг обновил личный рекорд результативности.

    В матче с «Клипперс» (112:105) словенец записал на свой счет 51 очко.

    Уже в первой четверти Дончич реализовал 7 из 9 дальних бросков и набрал 28 очков. Это самая результативная 12-минутка в карьере словенца и в нынешнем сезоне НБА в целом.

    За 40 минут 22-летний баскетболист реализовал 17 из 26 с игры (7 из 14 из-за дуги) и 10 из 14 с линии. В его активе также 9 подборов и 6 передач при 7 потерях.

    «Я был в огне в первой четверти. Все залетало в кольцо. Когда вот так идет игра, хочется, чтобы это никогда не кончалось», – признался Дончич.

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