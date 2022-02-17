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    Трэйси Макгрэйди: «В мои времена у Янниса были бы проблемы»

    Теги Трэйси Макгрэйди Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди сомневается, что суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо добился бы такого же успеха, выступая во времена Макгрэйди.

    «Я думаю, что у Янниса были бы проблемы, поскольку трехсекундная зона была закрыта. Играть в атаке было тяжело, потому что защита в те времена была очень хорошей.

    Если ты не умел бросать в прыжке, тебе было тяжело. Игра Янниса основана на проходах под кольцо. Ему было бы трудно быть тем, кем он является сегодня», – сказал Макгрэйди в подкасте Шакила О’Нила.

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