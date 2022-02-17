Трэйси Макгрэйди: «В мои времена у Янниса были бы проблемы»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди сомневается, что суперзвезда добился бы такого же успеха, выступая во времена Макгрэйди.

«Я думаю, что у Янниса были бы проблемы, поскольку трехсекундная зона была закрыта. Играть в атаке было тяжело, потому что защита в те времена была очень хорошей.

Если ты не умел бросать в прыжке, тебе было тяжело. Игра Янниса основана на проходах под кольцо. Ему было бы трудно быть тем, кем он является сегодня», – сказал Макгрэйди в подкасте Шакила О’Нила.

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