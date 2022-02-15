Яннис Адетокумбо пропустил матч с «Портлендом» из-за повреждения голеностопа

Звездный форвард пропустил матч с (107:122) в понедельник из-за болей в левом голеностопном суставе.

Утром в день игры вероятность выхода Адетокумбо на площадку оценивалась в 75%, но затем клуб снизил этот показатель до 15%.

Главный тренер «Бакс» заявил, что травма не носит серьезного характера.

«Посмотрим на его состояние завтра. Думаю, что это совсем ненадолго», – заявил Буденхольцер.

Во вторник «Милуоки» примет «Индиану».

«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче