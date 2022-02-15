Яннис Адетокумбо пропустил матч с «Портлендом» из-за повреждения голеностопа

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустил матч с «Портлендом» (107:122) в понедельник из-за болей в левом голеностопном суставе.
Утром в день игры вероятность выхода Адетокумбо на площадку оценивалась в 75%, но затем клуб снизил этот показатель до 15%.
Главный тренер «Бакс» Майка Буденхольцер заявил, что травма не носит серьезного характера.
«Посмотрим на его состояние завтра. Думаю, что это совсем ненадолго», – заявил Буденхольцер.
Во вторник «Милуоки» примет «Индиану».
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