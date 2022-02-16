Яннис Адетокумбо повторил достижение Уилта Чемберлена и Карла Мэлоуна

Форвард стал третьим игроком в истории НБА, который набрал в матче 50+ очков и сделал 10+ подборов, реализовав 80+ процентов бросков с игры. Ранее это удавалось только легендарным (четырежды) и .

В матче против «Индианы» (128:119) во вторник Адетокумбо набрал 50 очков, реализовав 17 из 21 броска с игры (81 процент), сделал 14 подборов и 4 передач.

Таким образом, Яннис набрал 50 очков, сделав всего 21 бросок с игры. Это четвертый результат в истории лиги.

Кроме того, Адетокумбо стал первым игроком «Бакс», который набрал 50 очков с процентом реализации с игры не менее 80.

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