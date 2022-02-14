НБА. «Бруклин» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Клипперс» и другие матчи

В понедельник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Обновленный примет на своей площадке . Стефена Карри сыграет в гостях с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен