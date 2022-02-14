НБА. «Бруклин» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Клипперс» и другие матчи

В понедельник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
Обновленный «Бруклин» примет на своей площадке «Сакраменто». «Голден Стэйт» Стефена Карри сыграет в гостях с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче
Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем
🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен