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    НБА. «Бруклин» примет «Сакраменто», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Клипперс» и другие матчи

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    В понедельник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    Обновленный «Бруклин» примет на своей площадке «Сакраменто». «Голден Стэйт» Стефена Карри сыграет в гостях с «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Детройт
    Дата проведения
    15 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Сакраменто
    Дата проведения
    15 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    15 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Чикаго – Сан-Антонио
    Дата проведения
    15 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Портленд
    Дата проведения
    15 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Торонто
    Дата проведения
    15 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Орландо
    Дата проведения
    15 февраля, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Юта – Хьюстон
    Дата проведения
    15 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    15 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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