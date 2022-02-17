Энтони Дэвис выбыл из-за травмы как минимум на 2 недели

Форвард «Лейкерс» пропустит как минимум две недели из-за растяжения связок правого голеностопного сустава, сообщает ESPN.com.

Дэвис травмировался в первой половине матча против «Юты» (106:101) в среду.

По словам команды, Дэвису сделали рентген на Crypto.com Arena, который не выявил перелома. Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель сказал, что в четверг у Дэвиса запланирована МРТ. Игрок будет повторно обследован после перерыва на Матч всех звезд.

Дэвис покинул арену на костылях. По словам источников, на лодыжке игрока образовался серьезный отек.

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