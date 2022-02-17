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    Энтони Дэвис повредил голеностоп в матче с «Ютой»

    Теги травмы Лейкерс НБА видео Юта Энтони Дэвис Руди Гобер Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис повредил голеностопный сустав правой ноги в первой половине матча с «Ютой».

    Дэвис получил травму, когда неудачно приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера. Бигмен покинул площадку лишь с посторонней помощью.

    Рентген не выявил у Дэвиса перелома, у него растяжение связок. Баскетболист будет проходить восстановительные процедуры во время перерыва на Матч звезд, а после возвращения команды из небольшого отпуска его снова осмотрят врачи.

    На момент повреждения в активе Дэвиса были 17 очков при 7 из 9 с игры.

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