Энтони Дэвис повредил голеностоп в матче с «Ютой»

Звездный форвард повредил голеностопный сустав правой ноги в первой половине матча с «Ютой».

Дэвис получил травму, когда неудачно приземлился на ногу центрового «Джаз» . Бигмен покинул площадку лишь с посторонней помощью.

Рентген не выявил у Дэвиса перелома, у него растяжение связок. Баскетболист будет проходить восстановительные процедуры во время перерыва на Матч звезд, а после возвращения команды из небольшого отпуска его снова осмотрят врачи.

На момент повреждения в активе Дэвиса были 17 очков при 7 из 9 с игры.

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