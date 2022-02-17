Энтони Дэвис повредил голеностоп в матче с «Ютой»

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис повредил голеностопный сустав правой ноги в первой половине матча с «Ютой».
Дэвис получил травму, когда неудачно приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера. Бигмен покинул площадку лишь с посторонней помощью.
Рентген не выявил у Дэвиса перелома, у него растяжение связок. Баскетболист будет проходить восстановительные процедуры во время перерыва на Матч звезд, а после возвращения команды из небольшого отпуска его снова осмотрят врачи.
На момент повреждения в активе Дэвиса были 17 очков при 7 из 9 с игры.
Парадокс Симпсона: почему Уэстбрук попадает лучше Карри, хотя бросает хуже
AD 😔🙏 pic.twitter.com/v7uhIP5gKb— NBA Central (@TheNBACentral) February 17, 2022