Стивен Эй Смит: «Лейкерс» следует обменять Энтони Дэвиса после этого сезона»

Известный журналист посоветовал «Лейкерс» обменять звездного форварда в межсезонье-2022.

«Мне не хочется это говорить, потому что я отношусь к Энтони Дэвису с большим уважением. И все же, леди и джентльмены, мы сейчас говорим о том, что будет с «Лейкерс» после этого сезона. Им следует обменять Энтони Дэвиса после этого сезона.

Я объясню. Дэвис – очень ценный игрок, но его травматичность к 28 годам является проблемой. С возрастом эти вопросы становятся только актуальнее. Стоимость Энтони на рынке сейчас высока. Вряд ли она будет повышаться в будущем. Если Леброну нужны игроки, которые способны помочь в достижении цели, Энтони Дэвис выступает тем активом, за который можно получить очень много», – заявил Стивен Эй.

«Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти