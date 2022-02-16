«Новый Орлеан» хотел приобрести Джа Морэнта на драфте-2019

«Новый Орлеан» пытался приобрести защитника «Мемфиса» Джа Морэнта во время драфта 2019 года.

Имея возможность выбрать под 1 пиком, «Пеликанс» также хотели заполучить молодого разыгрывающего, который играл вместе с Уильямсоном в школьной команде. Клуб из Луизианы предлагал «Гризлис» различные активы, включая 4 пик, но получил отказ.

с показателями 41-18 занимают третью строчку в таблице Западной конференции. Морэнт станет участником всех звезд НБА, который пройдет 20 февраля в Кливленде.

Зайон Уильямсон провел 85 матчей за три сезона в лиге. при нем еще ни разу не выходил в плей-офф.