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    «Новый Орлеан» хотел приобрести Джа Морэнта на драфте-2019

    Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Матч всех звезд НБА драфт НБА Зайон Уильямсон Джа Морэнт Баскетбол

    «Новый Орлеан» пытался приобрести защитника «Мемфиса» Джа Морэнта во время драфта НБА 2019 года.

    Имея возможность выбрать Зайона Уильямсона под 1 пиком, «Пеликанс» также хотели заполучить молодого разыгрывающего, который играл вместе с Уильямсоном в школьной команде. Клуб из Луизианы предлагал «Гризлис» различные активы, включая 4 пик, но получил отказ.

    «Мемфис» с показателями 41-18 занимают третью строчку в таблице Западной конференции. Морэнт станет участником Матча всех звезд НБА, который пройдет 20 февраля в Кливленде.

    Зайон Уильямсон провел 85 матчей за три сезона в лиге. «Новый Орлеан» при нем еще ни разу не выходил в плей-офф.

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