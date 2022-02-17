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    Джейлен Браун с помощью мема выразил мнение, что должен быть на Матче звезд

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    Форвард «Селтикс» Джейлен Браун считает, что его следовало вызвать на Матч звезд, который пройдет в Кливленде.

    Браун выложил в историях инстаграма мем с Канье Уэстом, который держит в руках блокнот с надписью «Джейлен Браун должен быть на Матче звезд». 

    «Бостон» провел серию из девяти побед, которая прервалась в среду во встрече с «Детройтом». Браун в нынешнем сезоне набирает 23,7 очка, 6,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

    «Селтикс» на Матче звезд будет представлять Джейсон Тейтум.

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