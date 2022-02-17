Джейлен Браун с помощью мема выразил мнение, что должен быть на Матче звезд

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун считает, что его следовало вызвать на Матч звезд, который пройдет в Кливленде.

Браун выложил в историях инстаграма мем с Канье Уэстом, который держит в руках блокнот с надписью должен быть на звезд».

провел серию из девяти побед, которая прервалась в среду во встрече с «Детройтом». Браун в нынешнем сезоне набирает 23,7 очка, 6,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

«Селтикс» на Матче звезд будет представлять Джейсон Тейтум.

Женская сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира