Зак Лавин вернется в строй в ближайшее время, примет участие в Матче звезд

Звездный защитник посетил Лос-Анджелес, где проконсультировался со специалистом по поводу состояния левого колена. Как пишет ESPN, осмотр прошел «очень хорошо».

Лавин получил разрешение вернуться в состав «Буллс» после перерыва на звезд.

Лавину откачали жидкость из коленного сустава, чтобы снять отек. Он будет восстанавливаться в течение двух дней, а затем примет участие в Матче всех звезд, который пройдет в Кливленде 20 февраля.

Лавин почувствовал недомогание в игре с «Голден Стэйт» в середине января. МРТ-обследование не выявило у него серьезных повреждений. С того момента он пропустил восемь матчей и участвовал в девяти. Лавин порвал крестообразную связку левого колена в сезоне-16/17.

Игрок испытывал дискомфорт и решил провести дополнительное обследование.

Средние показатели Лавина в этом сезоне – 24,6 очка, 4,5 передачи и 4,9 подбора при 40% с дистанции.

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