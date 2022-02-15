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    Кеньон Мартин: «Харден – талантливый, но что он выиграл за свою карьеру?»

    Теги Кеньон Мартин Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Сет Карри Бен Симмонс Баскетбол

    Бывшая звезда НБА Кеньон Мартин не понимает, почему «Филадельфия» согласилась на сделку с «Бруклином», в результате которой приобрела Джеймса Хардена.

    «Поймите меня правильно, Харден – талантливый, но что он выиграл за свою карьеру? Поэтому, когда произошел обмен, моей первой мыслью было, что «Бруклин» выиграл от этой сделки.

    Я думаю, что «Бруклин» стал намного сильнее с таким составом. У них есть мотивированный Бен Симмонс, который готов доказать всему миру, что он достоин первого номера драфта, и ткнуть этим в лицо «Филадельфии» за то, что она упрекала его после плей-офф прошлого года.

    Они заполучили изумительного снайпера в лице Сета Карри. Они добавили в свою схему Бена Симмонса в качестве плеймейкера и окружили его двумя убийцами в лице Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта», – сказал Мартин.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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