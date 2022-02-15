Кеньон Мартин: «Харден – талантливый, но что он выиграл за свою карьеру?»

Бывшая звезда НБА Кеньон Мартин не понимает, почему «Филадельфия» согласилась на сделку с «Бруклином», в результате которой приобрела Джеймса Хардена.
«Поймите меня правильно, Харден – талантливый, но что он выиграл за свою карьеру? Поэтому, когда произошел обмен, моей первой мыслью было, что «Бруклин» выиграл от этой сделки.
Я думаю, что «Бруклин» стал намного сильнее с таким составом. У них есть мотивированный Бен Симмонс, который готов доказать всему миру, что он достоин первого номера драфта, и ткнуть этим в лицо «Филадельфии» за то, что она упрекала его после плей-офф прошлого года.
Они заполучили изумительного снайпера в лице Сета Карри. Они добавили в свою схему Бена Симмонса в качестве плеймейкера и окружили его двумя убийцами в лице Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта», – сказал Мартин.
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем