Кеньон Мартин: «Харден – талантливый, но что он выиграл за свою карьеру?»

Бывшая звезда НБА Кеньон Мартин не понимает, почему согласилась на сделку с , в результате которой приобрела .

«Поймите меня правильно, Харден – талантливый, но что он выиграл за свою карьеру? Поэтому, когда произошел обмен, моей первой мыслью было, что «Бруклин» выиграл от этой сделки.

Я думаю, что «Бруклин» стал намного сильнее с таким составом. У них есть мотивированный Бен Симмонс, который готов доказать всему миру, что он достоин первого номера драфта, и ткнуть этим в лицо «Филадельфии» за то, что она упрекала его после плей-офф прошлого года.

Они заполучили изумительного снайпера в лице . Они добавили в свою схему в качестве плеймейкера и окружили его двумя убийцами в лице Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта», – сказал Мартин.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем