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    Партнеры Бена Симмонса реализовали 782 трехочковых с его передач. Это лучший результат с 2017 года

    Теги Бруклин Филадельфия НБА рекорды Бен Симмонс Баскетбол

    Новобранец «Бруклина» Бен Симмонс является автором уникального достижения.

    Разыгрывающий сделал 782 передач, после которых его партнеры по команде реализовали трехочковый бросок. Симмонс является лучшим в НБА по этому показателю с момента своего дебюта в лиге. Сам игрок имеет в своем активе лишь 5 попаданий из-за дуги за всю карьеру в «Филадельфии».

    Австралиец перешел в «Нетс» перед дедлайном в результате обмена с участием Джеймса Хардена и других игроков. В сезоне-21/22 он не провел ни одного матча из-за психологических проблем.

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