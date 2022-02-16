Партнеры Бена Симмонса реализовали 782 трехочковых с его передач. Это лучший результат с 2017 года

Новобранец является автором уникального достижения.

Разыгрывающий сделал 782 передач, после которых его партнеры по команде реализовали трехочковый бросок. Симмонс является лучшим в по этому показателю с момента своего дебюта в лиге. Сам игрок имеет в своем активе лишь 5 попаданий из-за дуги за всю карьеру в «Филадельфии».

Австралиец перешел в «Нетс» перед дедлайном в результате обмена с участием Джеймса Хардена и других игроков. В сезоне-21/22 он не провел ни одного матча из-за психологических проблем.