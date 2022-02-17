Велимир Перасович: «Для победы над «Астаной» нужно быть сконцентрированными и сдержать Хики»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, за счет чего команда постарается превзойти «Астану» в сегодняшнем матче лиги ВТБ.

«Мы относимся к «Астане» с большим уважением. Мы помним о том, какие трудности испытывали в матче первого круга.

Чтобы выиграть, нам необходимо оставаться сконцентрированными, суметь сдержать главного снайпера турнира и других бомбардиров команды. Едем в столицу Казахстана за победой!» – заявил Перасович.

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