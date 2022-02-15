Энтони Хики набрал 43 очка и сделал трипл-дабл против «Локомотива-Кубань»

Разыгрывающий «Астаны» отметился персональным достижением в матче Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань». Игрок завершил встречу с показателями 43 очка, 11 передач и 10 подборов. Это самая результативная игра в карьере разыгрывающего по количеству набранных очков.

Хики стал одним из шести игроков за всю историю Лиги ВТБ, которые сумели оформить трипл-дабл в одной игре. Кроме того, отметка в 43 очка является вторым показателем за всю историю турнира. В 2018 году набрал 49 очков в матче за «Нижний Новгород» против «Калева».

Достижение Хики позволило «Астане» одержать первую победу в Лиге ВТБ за четыре месяца. Команда с показателем 3-8 занимает девятую строчку в турнирной таблице Лиги ВТБ.