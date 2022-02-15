Станислав Рыжов – о 43 очках Энтони Хики: «Астана» и сейчас получает предложения по нему»

Агент разыгрывающего «Астаны» Энтони Хики Станислав Рыжов прокомментировал интерес к игроку на фоне его впечатляющей результативности.

«В следующем сезоне парень пойдет на повышение? Да, не сомневаюсь в этом. Не знаю, как высоко, но перспективы отличные. С первыми номерами сейчас тяжело в Европе. Ранее в середине сезона я такое говорил о Джей Джей О’Брайане (экс-форвард «Астаны» – прим. sports.ru), и он в итоге отыграл два сезона в «Монако».

Не великий секрет, что и сейчас получает предложения по Хики. Но он является основополагающим игроком, поэтому его не хотят отпускать за выкуп, – заявил функционер.

В матче с «Локомотивом-Кубань» Хики набрал 43 очка и оформил трипл-дабл. Это его лучшие показатели результативности в карьере.