Демар Дерозан 7-й раз подряд набирает 35 очков при 50% с игры. Он обновил рекорд Чемберлена

Защитник в седьмом матче подряд набрал как минимум 35 очков при 50% с игры.

Во встрече с (125:118) на счету Демара 38 очков при 16 из 27 с игры (59%).

Дерозан обновил рекорд . Легендарный центровой проводил такие серии дважды – в сезонах-1960/61 и 1962/63.

Статистика Дерозана в последних семи матчах:

38 очков, 59%

40 очков, 67%

38 очков, 50%

35 очков, 64%

36 очков, 68%

38 очков, 59%

45 очков, 60%

Дерозан также восьмой раз подряд набирает 30 и более очков. Это самая продолжительная серия для игроков «Чикаго», провел 8 подобных матчей в январе 1996 года.

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