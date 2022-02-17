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    Демар Дерозан 7-й раз подряд набирает 35 очков при 50% с игры. Он обновил рекорд Чемберлена

    Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Чикаго Сакраменто НБА Демар Дерозан Баскетбол

    Защитник «Чикаго» Демар Дерозан в седьмом матче подряд набрал как минимум 35 очков при 50% с игры.

    Во встрече с «Сакраменто» (125:118) на счету Демара 38 очков при 16 из 27 с игры (59%).

    Дерозан обновил рекорд Уилта Чемберлена. Легендарный центровой проводил такие серии дважды – в сезонах-1960/61 и 1962/63.

    Статистика Дерозана в последних семи матчах:

    38 очков, 59%
    40 очков, 67%
    38 очков, 50%
    35 очков, 64%
    36 очков, 68%
    38 очков, 59%
    45 очков, 60%

    Дерозан также восьмой раз подряд набирает 30 и более очков. Это самая продолжительная серия для игроков «Чикаго», Майкл Джордан провел 8 подобных матчей в январе 1996 года.

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