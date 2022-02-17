Демар Дерозан 7-й раз подряд набирает 35 очков при 50% с игры. Он обновил рекорд Чемберлена

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан в седьмом матче подряд набрал как минимум 35 очков при 50% с игры.
Во встрече с «Сакраменто» (125:118) на счету Демара 38 очков при 16 из 27 с игры (59%).
Дерозан обновил рекорд Уилта Чемберлена. Легендарный центровой проводил такие серии дважды – в сезонах-1960/61 и 1962/63.
Статистика Дерозана в последних семи матчах:
38 очков, 59%
40 очков, 67%
38 очков, 50%
35 очков, 64%
36 очков, 68%
38 очков, 59%
45 очков, 60%
Дерозан также восьмой раз подряд набирает 30 и более очков. Это самая продолжительная серия для игроков «Чикаго», Майкл Джордан провел 8 подобных матчей в январе 1996 года.
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