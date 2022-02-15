Данк Демара Дерозана и блок-шот Джастиса Уинслоу – в Топ-10 моментов матчей НБА 14 февраля

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 14 февраля.
Топ-10 возглавили Демар Дерозан («Чикаго») и Джастис Уинслоу («Портленд»).
«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче
Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие
Что нужно знать о квалификации сборной России в Доминикане. Последний шаг к выходу на чемпионат мира