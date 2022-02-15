Наверх
Sports.ru NBA

    Данк Демара Дерозана и блок-шот Джастиса Уинслоу – в Топ-10 моментов матчей НБА 14 февраля

    Теги Чикаго Портленд НБА видео Демар Дерозан Джастис Уинслоу Баскетбол

    НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 14 февраля.

    Топ-10 возглавили Демар Дерозан («Чикаго») и Джастис Уинслоу («Портленд»).

    «Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

    Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

    Что нужно знать о квалификации сборной России в Доминикане. Последний шаг к выходу на чемпионат мира

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные