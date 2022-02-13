Демар Дерозан повторил достижение Майкла Джордана

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан стал вторым игроком в истории клуба после , набиравшим 35+ очков в пяти матчах подряд.

В субботнем матче против «Оклахомы» (106:101) Дерозан набрал 38 очков (12 из 24 с игры, 14 из 16 с линии штрафных), сделал 6 подборов и 5 передач.

В каждом из этих пяти матчей Дерозан реализовал не менее половины своих бросков с игры.

Ранее серии из пяти матчей с 35+ очками и процентом реализации с игры 50+ удавались только четырем игрокам: (2020), (2013), (2006) и ’Нилу (2000).

Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке