Демар Дерозан повторил достижение Майкла Джордана

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан стал вторым игроком в истории клуба после Майкла Джордана, набиравшим 35+ очков в пяти матчах подряд.
В субботнем матче против «Оклахомы» (106:101) Дерозан набрал 38 очков (12 из 24 с игры, 14 из 16 с линии штрафных), сделал 6 подборов и 5 передач.
В каждом из этих пяти матчей Дерозан реализовал не менее половины своих бросков с игры.
Ранее серии из пяти матчей с 35+ очками и процентом реализации с игры 50+ удавались только четырем игрокам: Дэмиану Лилларду (2020), Кармело Энтони (2013), Леброну Джеймсу (2006) и Шакилу О’Нилу (2000).
Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке