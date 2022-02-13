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    Демар Дерозан повторил достижение Майкла Джордана

    Теги Майкл Джордан Чикаго Леброн Джеймс Кармело Энтони Шакил О′Нил НБА Оклахома-Сити Демар Дерозан Дэмиан Лиллард Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Демар Дерозан стал вторым игроком в истории клуба после Майкла Джордана, набиравшим 35+ очков в пяти матчах подряд.

    В субботнем матче против «Оклахомы» (106:101) Дерозан набрал 38 очков (12 из 24 с игры, 14 из 16 с линии штрафных), сделал 6 подборов и 5 передач.

    В каждом из этих пяти матчей Дерозан реализовал не менее половины своих бросков с игры.

    Ранее серии из пяти матчей с 35+ очками и процентом реализации с игры 50+ удавались только четырем игрокам: Дэмиану Лилларду (2020), Кармело Энтони (2013), Леброну Джеймсу (2006) и Шакилу О’Нилу (2000).

    Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке

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