Демар Дерозан – 2-й после Джордана игрок в истории «Буллс», который набирает 35 очков четыре раза подряд

Защитник «Буллс» Демар Дерозан в пятницу набрал 35 очков в матче с «Вулвс» (134:122) и повторил достижение легенды клуба Майкла Джордана.
Дерозан набирает как минимум 35 очков в четырех матчах подряд. В истории «Чикаго» подобное удавалось лишь Джордану (последний раз в 1996 году).
В активе Дерозана в пятницу 35 очков (14 из 22 с игры), 6 подборов и 6 передач.
На этой неделе 32-летний Демар набирал 45 очков против «Сиксерс», 38 против «Санз» и 36 против «Хорнетс».
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