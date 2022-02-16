Джеймс Харден – о переходе из «Нетс» в «Сиксерс»: «Мне нужно быть рядом с парнями, которые хотят побеждать»

Звездный защитник на первой пресс-конференции в качестве игрока «Филадельфии» объяснил, почему он захотел покинуть и перейти в «Сиксерс».

«В обеих ситуациях, и в «Хьюстоне», и в «Бруклине», обмен произошел из-за меня. В большинстве случаев игроки могут управлять своей судьбой. Я не говорю, что это хорошо или плохо.

Я знаю со времен выступлений за «Хьюстон», я знаю , так что для меня этот переход был логичным. Мне нужно быть рядом с парнями, которые, как я знаю, хотят побеждать и готовы сделать все возможное, чтобы победить. Здесь невероятная структура», – сказал Харден.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем