Бен Симмонс наблюдал за матчем с «Сакраменто» со скамейки «Бруклина»

Звездный новобранец в понедельник присоединился к команде.

Симмонс наблюдал за матчем с «Сакраменто» (109:85) со скамейки «Нетс».

В понедельник Симмонс впервые посетил тренировочный зал «Бруклина», но не участвовал в общекомандном занятии, а сдал только тесты на физическое состояние. По словам главного тренера Стива Нэша, он хорошо себя чувствует ментально и сможет выйти на площадку, когда наберет физическую форму.

Симмонс не играл с мая, когда попросил «Филадельфию» обменять его. Австралиец пропускал матчи и тренировки «76-х».

