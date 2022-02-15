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    Бен Симмонс наблюдал за матчем с «Сакраменто» со скамейки «Бруклина»

    Теги Бруклин НБА видео Бен Симмонс Баскетбол

    Звездный новобранец «Бруклина» Бен Симмонс в понедельник присоединился к команде.

    Симмонс наблюдал за матчем с «Сакраменто» (109:85) со скамейки «Нетс».

    В понедельник Симмонс впервые посетил тренировочный зал «Бруклина», но не участвовал в общекомандном занятии, а сдал только тесты на физическое состояние. По словам главного тренера Стива Нэша, он хорошо себя чувствует ментально и сможет выйти на площадку, когда наберет физическую форму.

    Симмонс не играл с мая, когда попросил «Филадельфию» обменять его. Австралиец пропускал матчи и тренировки «76-х».

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